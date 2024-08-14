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RAMS Başakşehir play-off tur için sahaya çıkıyor

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:58
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RAMS Başakşehir play-off tur için sahaya çıkıyor

Turuncu-lacivertli ekip, 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i konuk edecek

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla sahasında karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, 15 Ağustos günü 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik yapacak.

TUR İÇİN İHTİMALLER

Gürcistan'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, her türlü beraberlik ve galibiyet durumunda turu geçecek. 90 dakikada Başakşehir'in tek farklı geride olması durumunda ise karşılaşmada uzatma bölümüne geçilecek. 15'er dakikalık 2 uzatma devresinde de skorun değişmemesi halinde ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Gürcistan ekibinin turu geçmesi için iki farka ihtiyacı bulunuyor.

St. Patrick's Athletic ile Sabah galibiyle oynayacak

RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.

İki takım arasında İrlanda'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

UEFA Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta yapılacak.

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