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Başakşehir'in yeni sezon çalışmaları başladı!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 23:58
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Başakşehir'in yeni sezon çalışmaları başladı!

RAMS Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam edip pas organizasyonlarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan, turuncu-lacivertli ekibin kamp programı da belli oldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 8-18 Temmuz tarihlerinde kamp yapacak RAMS Başakşehir, bu periyotta Sırbistan Ligi ekiplerinden Zeleznicar ve Vojvodina'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Ajman Club ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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