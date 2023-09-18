TRANSFER HABERLERİ | Başakşehir'de Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başakşehir son olarak 33 yaşındaki sağ bek futbolcu Şener Özbayraklı için teşekkür mesajı yayınlayarak futbolcu ile yolları ayırdığını duyurdu.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Futbolcumuz Şener Özbayraklı ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Şener Özbayraklı'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.