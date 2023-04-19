Başakşehir'de Erdinç Sözer'den Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup olurken mücadelenin ardından ev sahibi takımda Erdinç Sözer maçı değerlendirdi.

İŞTE ERDİNÇ SÖZER'İN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi hazırlandık. Ama oyun içinde bazı anlar var, dikkatli olmamız gerekiyor. 2-0 yapsak, maç bitecekti. Futboldan daha çok başka konular konuşuluyor. Ömer Ali'ye ilk yarı vurdular, kırmızı olabilirdi. Ahmed Touba'ya verilen kırmızı kart... Yazık oldu. 10 kişi daha iyi savunabilirdik. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biz de gelecek maçlara hazırlanacağız.