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Başakşehir'in rakibi Gent'i tanıyalım! Gent hangi ülkenin takımı? Başarıları, stadyumu, kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Başakşehir, Gent ile eşleşti. Eşleşme ardından futbolseverler Gent ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Gent hangi ülkenin takımı? Gent'in en iyi futbolcusu kim? Gent'in başarıları neler? Gent'in kadro değeri ne? İşte detaylar...

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 17:30
Başakşehir'in rakibi Gent'i tanıyalım! Gent hangi ülkenin takımı? Başarıları, stadyumu, kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Başakşehir ile Gent karşı karşıya gelecek. Kura çekimi ardından Gent ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gent hangi ülkenin takımı? Gent'in en iyi futbolcusu kim? Gent'in başarıları neler? Gent'in kadro değeri ne?

GENT'İN RAKİBİ FIORENTINA'YI TANIYALIM!

Gent, 1 Oca 1898 yılında kurulmuştur. Teknik direktör koltuğunda Hein Vanhaezebrouck oturmaktadır. Gent maçlarını 20 bin kapasiteli Ghelamco Stadyumu'nda oynamaktadır. Gent'in kadro değeri 67 milyon Euro'dur. Takımın yaş ortalaması 25,8'dir. Kadrosunda 28 futbolcu bulunmaktadır. Bu futbolculardan 7 futbolcusu milli takımlarında görev almaktadır. Belçika Ligi'nde 5. sıradadır.

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