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Başakşehir Alexandru Epureanu'nun ayrılığını resmen açıkladı!

Başakşehir'de son dakika haberi... İstanbul temsilcisi, Alexandru Epureanu'nun ayrılığını resmen duyurdu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:35 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 Perşembe 16:42
Başakşehir Alexandru Epureanu'nun ayrılığını resmen açıkladı!
Süper Lig ekibi Başakşehir, Alexandru Epureanu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Alexandru Epureanu ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan Alexandru Epureanu, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, takımımızın kaptanlık görevini de başarı ile yürütmüştür.Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Alexandru Epureanu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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