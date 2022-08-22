Haberler Başakşehir Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı!

Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı!

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Mesut Özil, turuncu-lacivertli formayı Kayserispor maçında ilk kez giydi. Mesut, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna dahil oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:17 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:38
Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı!

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Kayserispor ile karşılaşırken, turuncu-lacivertlilerin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil ilk kez oynadı.

Müsabakaya yedek başlayan Özil, 80. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna girdi.

33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil'in oyuna girmesini istedi.

154 GÜN SONRA SAHADA
Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas'a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı.

DİĞER
Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın kilolu halini görenler tanıyamadı! Esra Ceyhan'ın şaşırtan değişimi şoke etti
Kadın gücü! Park halindeyken hareket eden VIP minibüsü düşmeden havada tuttular
CIES açıkladı! İşte Süper Lig'in şampiyonluk favorisi
O liste ortaya çıktı! G.Saray'dan transfer harekatı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir rahat kazandı!
Belözoğlu: En büyük pişmanlığım...
İLKOKUL VE ORTAOKUL AÇILIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?
Lise diploması olmadan üniversiteye kayıt yapılır mı?
LİSELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eskişehirspor Pinto'ya olan borcunu kapattı! Eskişehirspor Pinto'ya olan borcunu kapattı! 16:28
Bomba iddia! Berkan Kutlu ezeli rakibe... Bomba iddia! Berkan Kutlu ezeli rakibe... 16:16
Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:08
Draymond Green Galatasaray antrenmanında! Draymond Green Galatasaray antrenmanında! 15:50
Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı! Mesut Özil Başakşehir'de siftah yaptı! 15:16
F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - A. Demirspor maçı saat kaçta? 15:01
Daha Eski
Beşiktaş'a müjdeli haber! Takımla çalıştılar Beşiktaş'a müjdeli haber! Takımla çalıştılar 15:01
Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı... Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı... 14:50
Girona - Getafe maçı saat kaçta? Girona - Getafe maçı saat kaçta? 14:36
Elche - Almeira maçı saat kaçta? Elche - Almeira maçı saat kaçta? 14:28
Sampdoria - Juventus maçı saat kaçta? Sampdoria - Juventus maçı saat kaçta? 14:20
Roma - Cremonese maçı saat kaçta? Roma - Cremonese maçı saat kaçta? 14:13