Antalyaspor Başakşehir: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | Başakşehir Emre Belözoğlu yönetiminde 2'de 2 yaptı!

Antalyaspor ve Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabaka, turuncu-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Başakşehir'in golleri 32', 56' Berkay Özcan'dan geldi. Antalyaspor'un tek golü 90+5'te Ghacha'dan geldi.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 12'ye çıkardı ve 11. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 9 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

BELÖZOĞLU YÖNETİMİNDE 2'DE 2

Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'ı mağlup ederken, Antalyaspor galibiyetiyle de 2'de 2 yaptı.

Başakşehir, gelecek hafta evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Giresunspor'a konuk olacak.