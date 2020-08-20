Koeman da ikna edemedi! Messi için ayrılık vakti - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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Koeman da ikna edemedi! Messi için ayrılık vakti

Koeman da ikna edemedi! Messi için ayrılık vakti

Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik hezimetinin ardından 'dan ayrılma kararı alan 'yi, da ikna edemedi. , Arjantinli süper yıldızın Hollandalı teknik adama ayrılık isteğini ilettiğini öne sürdü.

'da 8-2'lik yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları iyice artan , gün içinde tatilini yarıda bırakarak yeni Erwin Koeman ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da İspanyol basınına yansıdı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen 'in haberine göre Lionel Messi, yeni teknik direktör ile yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunun da farkında olduğunu Koeman'a ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO
2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve ile Inter'in ciddi şekilde istediği belirtilen Messi'nin Barcelona'daki serbest kalma bedeli 700 milyon euro.

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 23:06
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