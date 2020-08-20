Koeman da ikna edemedi! Messi için ayrılık vakti
Şampiyonlar Ligi'ndeki 8-2'lik Bayern Münih hezimetinin ardından Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'yi, Ronald Koeman da ikna edemedi. Katalunya Radyosu RAC1, Arjantinli süper yıldızın Hollandalı teknik adama ayrılık isteğini ilettiğini öne sürdü.
Barcelona'da 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları iyice artan Lionel Messi, gün içinde tatilini yarıda bırakarak yeni teknik direktör Erwin Koeman ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da İspanyol basınına yansıdı.
Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalunya Radyosu RAC1'in haberine göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.
Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunun da farkında olduğunu Koeman'a ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO
2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve Manchester City ile Inter'in ciddi şekilde istediği belirtilen Messi'nin Barcelona'daki serbest kalma bedeli 700 milyon euro.
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 23:06
- Koeman da ikna edemedi! Messi için ayrılık vakti
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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