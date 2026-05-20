İstanbul'da dev final

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-26 şampiyonu, bugün İstanbul'da İngiltere ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg arasında oynanacak finalde belli olacak. Dev final, saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak. Maçı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Aston Villa ve Freiburg, tarihlerinde ilk kez Avrupa Ligi finali heyecanı yaşayacak. Dev finalle birlikte İstanbul, 5. kez bir UEFA organizasyonu finaline ev sahipliği yapacak. İstanbul, Şampiyonlar Ligi'nde 2, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'sına birer kez şahitlik etti.

UNAİ EMERY REKOR İÇİN SAHADA

UEFA Avrupa Ligi'nde yaşadığı 4 şampiyonlukla adı kupayla özdeşleşen İspanyol teknik adam Unai Emery, Freiburg karşısında kupayı en fazla kazanan teknik direktör rekorunu geliştirmek istiyor. Dev turnuvada 5 kez final oynayan 54 yaşındaki teknik adam, Sevilla ile 2014, 2015, 2016'da, Villarreal ile de 2021'de kupayı kazanırken, 2019'da ise Arsenal ile finalde kaybetti. Freiburg'un 41 yaşındaki çalıştırıcısı Julian Schuster ise kariyerinin ilk finalinde şampiyonluk mücadelesi verecek.

İNGİLİZLER 4 FİNALLE ZİRVEDE

İstanbul'da gerçekleştirilen 4 finalin biri dışında hepsinde İngiltere takımları yer aldı. Shakhtar-W. Bremen UEFA Kupası finali hariç, Şampiyonlar Ligi finallerinde Liverpool ve Manchester City, İtalyan rakiplerini yenerek mutlu sona ulaşırken, iki İngiliz takımının karşı karşıya geldiği Süper Kupa'da da sevinen yine Liverpool oldu.

683 MİLYON 875 BİN EURO'LUK FİNAL

Alman ekibi Freiburg ile İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın UEFA listesinde yer alan futbolcularının toplam değeri 683 milyon 875 bin euro olarak dikkati çekiyor. Transfermarkt'ta Freiburg'un kadro değeri 191 milyon 375 bin euro, Aston Villa'nın ise 492 milyon 500 bin euro.

HACIOSMANOĞLU, CEFERIN'I KARŞILADI

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, dev final öncesi Çırağan Sarayı'ndaki gala yemeğine katılmak üzere İstanbul'a geldi. Ceferin'i, İstanbul Havalimanı'nda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu karşıladı. TFF'den yönetici Muhammet Akçay, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da karşılamada yer aldı. Türkiye'ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti belirten Ceferin, İstanbul'daki unutulmaz finallere yakışır bir maç beklediğini vurguladı.

EFSANELER MAÇINDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Dev final öncesinde Freiburg ile Aston Villa'nın taraftarları, Beşiktaş'ta futbolseverler için kurulan etkinlik alanında vakit geçirirken, efsaneler karşılaşması da gerçekleştirildi. Taraftarlar, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda UEFA Fan Zone etkinliği alanında buluştu ve UEFA Avrupa Ligi kupası ile fotoğraf çektirdi. Etkinlik alanında organize edilen efsaneler karşılaşmasında eski futbolculardan Hami Mandıralı, Cenk Gönen, Ahmet Dursun, Çağlar Birinci, Ogün Temizkanoğlu, Uğur İnceman, Gaizka Mendieta ve Fernando Llorente de forma giydi.