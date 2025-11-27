CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler UEFA Avrupa Ligi Roma-Midtjylland CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Roma ile Midtjylland karşı karşıya gelecek. Gian Piero Gasperini yönetiminde turnuvada finale kadar yükselmeyi hedefleyen İtalya ekibi, namağlup lider rakibi karşısında 3 puan almanın yollarını arayacak. Zorlu maçta hata yapmak istemeyen roma, kritik mücadeleyi kazanarak 9 puana yükselmeyi hedefliyor. Deplasmanda serisini sürdürmeyi amaçlayan Danimarka temsilcisi ise kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Roma-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 11:44
Roma-Midtjylland maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Roma ile Midtjylland arasında oynanacak nefes kesen mücadeleye hazırlanıyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Roma, bu sezon Avrupa'da finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. Kritik virajda namağlup lider konumundaki Midtjylland'ı ağırlayacak olan İtalyan temsilcisi, taraftarı önünde sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.Turnuvada serisini sürdürmek isteyen Danimarka ekibi ise liderliğini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki, Roma-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Roma-Midtjylland maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

ROMA-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Midtjylland maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson

Midtjylland: Olafsson; Lee, Erlic, Bech; Mbabu, Billing, Castillo, Simsir; Cho, Osorio; Franculino

