Roma-Midtjylland CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahne, Roma ile Midtjylland arasında oynanacak nefes kesen mücadeleye hazırlanıyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Roma, bu sezon Avrupa'da finale kadar ilerlemeyi hedefliyor. Kritik virajda namağlup lider konumundaki Midtjylland'ı ağırlayacak olan İtalyan temsilcisi, taraftarı önünde sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.Turnuvada serisini sürdürmek isteyen Danimarka ekibi ise liderliğini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Peki, Roma-Midtjylland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA-MIDTJYLLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Roma-Midtjylland maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

ROMA-MIDTJYLLAND MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Midtjylland maçı Tabii Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-MIDTJYLLAND MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson

Midtjylland: Olafsson; Lee, Erlic, Bech; Mbabu, Billing, Castillo, Simsir; Cho, Osorio; Franculino