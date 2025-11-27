CANLI SKOR ANA SAYFA
Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Go Ahead Eagles ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Turnuvanın flaş takımlarından biri olan Hollanda temsilcisi, güçlü rakibi karşısında puanını 9'a çıkartmayı amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Alman ekibi ise aynı puana sahip rakibi yenerek, üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:36
Go Ahead Eagles-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Go Ahead Eagles ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Bu sezon sergilediği mücadeleci oyunla dikkatleri üzerine çeken Hollanda ekibi, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Stuttgart cephesi ise aynı puana sahip oldukları rakiplerini yenmek istiyor. Peki, Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GO AHEAD EAGLES-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GO AHEAD EAGLES-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanacak Go Ahead Eagles-Stuttgart maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

