Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında gözler, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Go Ahead Eagles ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevriliyor. Bu sezon sergilediği mücadeleci oyunla dikkatleri üzerine çeken Hollanda ekibi, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan Stuttgart cephesi ise aynı puana sahip oldukları rakiplerini yenmek istiyor. Peki, Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

GO AHEAD EAGLES-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Go Ahead Eagles-Stuttgart maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

GO AHEAD EAGLES-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

De Adelaarshorst Stadyumu'nda oynanacak Go Ahead Eagles-Stuttgart maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.