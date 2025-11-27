CANLI SKOR ANA SAYFA
Bologna-Salzburg maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Salzburg maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Bologna ile Salzburg karşı karşıya gelecek. 4 hafta sonunda 5 puan toplayıp 24. sırada bulunan İtalya temsilcisi, evinde oynayacağı maçı kazanarak üst sıralara yükselmenin hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda kazanarak yükselişe geçmeyi hedefleyen Avusturya ekibi ise 3 puanla 28. sırada yer alıyor. Futbolseverler özellikle, "Bologna-Salzburg maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Bologna-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2025 Perşembe 07:36
Bologna-Salzburg maçı tıkla izle! Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bologna-Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri de Bologna ile Salzburg arasında İtalya'da oynanacak kritik karşılaşma olacak. Turnuvada geride kalan 4 maçta 5 puan toplayan Bologna, 24. sırada yer alıyor. İtalyan ekibi, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli maçta üç puanı alarak üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Rakip Salzburg ise zorlu bir sınava hazırlanıyor. İlk dört haftada yalnızca 3 puan toplayabilen Avusturya temsilcisi, 28. sıraya kadar geriledi. Deplasmanda kazanıp çıkışa geçmeyi amaçlayan Salzburg, bu mücadeleyi bir dönüm noktası olarak görüyor. Peki, Bologna-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BOLOGNA-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Bologna-Salzburg maçı 27 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BOLOGNA-SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak Bologna-Salzburg maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

