Stuttgart - Feyenoord maçı CANLI izle: Stuttgart Feyenoord maçı nasıl izlenir?

Stuttgart Feyenoord maçı canlı izle! Avrupa Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Gecenin dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Stuttgart - Feyenoord maçı, Avrupa sahnesinde büyük önem taşıyor. Hollanda ekibi Feyenoord ise son haftalarda Avrupa'da puan bulmakta zorlanıyor. Birçok kişi, Stuttgart-Feyenoord maçının saat kaçta, hangi kanalda? Sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Stuttgart-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Stuttgart Feyenoord maçı nasıl izlenir?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 07:31
UEFA Avrupa Ligi Stuttgart Feyenoord maçı nasıl izlenir? UEFA Avrupa Ligi'nin heyecanı bu hafta Almanya'ya taşınıyor. Stuttgart ile Feyenoord, MHP Arena'da karşı karşıya geliyor. Her iki ekip de Avrupa Ligi grup aşamasında şu ana kadar istikrarsız performans sergiledi. Stuttgart, iç sahada güçlü bir oyun profili çizerken, Feyenoord deplasmanlarda istediği sonuçları alamıyor. Bu karşılaşma öncesinde Stuttgart Bundesliga'da üst sıraları zorlayan form grafiğini Avrupa'ya taşımak istiyor. Feyenoord ise Eredivisie'deki hücum gücünü Avrupa sahnesine yansıtmanın peşinde. İki takım da ilk 24 potasına girebilmek için bu mücadelede mutlak galibiyet hedefliyor. Peki, Stuttgart-Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Stuttgart-Feyenoord maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

STUTTGART-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alman ekibi Stuttgart, taraftarı önünde çıkacağı maçta Avrupa'da yeniden çıkış arıyor. Hollanda temsilcisi Feyenoord ise deplasmanda alacağı bir galibiyetle üst sıralara tırmanmak istiyor. Futbolseverler, bu zorlu mücadeleyi 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te canlı olarak takip edebilecek.

STUTTGART - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart-Feyenoord Rotterdam maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

⚽ AVRUPA LİGİ'NDE KRİTİK MÜCADELE ÖNCESİ SON DURUM

UEFA Avrupa Ligi'nde kader haftalarına girilirken, Stuttgart ile Feyenoord Perşembe gecesi Almanya'da karşı karşıya gelecek.

İki ekip de Avrupa sahnesinde istikrarsız bir performans sergiliyor ve bu mücadele gruptaki dengeleri yeniden belirleme potansiyeline sahip.

🔴 STUTTGART FORM DURUMU

İç sahadaki etkileyici performansına rağmen Stuttgart, Avrupa Ligi grup aşamasında henüz istediği ivmeyi yakalayamadı.

Sebastian Hoeness yönetimindeki Alman ekibi, üç maç sonunda yalnızca üç puan toplayabildi. Stuttgart, Avrupa macerasına Celta Vigo karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başlasa da, sonrasında FC Basel ve Fenerbahçe deplasmanlarında üst üste mağlubiyetler aldı. Bu tablo hayal kırıklığı yaratsa da, Stuttgart'ın genel performansı son derece iyi. Takım son 10 maçının 7'sini kazanırken, bu galibiyetlerin 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Özellikle MHPArena'da etkileyici bir seriye sahip olan Stuttgart, bu sezon evinde oynadığı 5 maçın tamamını kazandı ve bunların üçünde rakiplerine gol izni vermedi.

Bununla birlikte, Şvabyalılar RB Leipzig karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası moral bozukluğuyla bu maça çıkacak. Bu mağlubiyet, ligdeki yalnızca üçüncü kayıpları arasında yer aldı.

⚪ FEYENOORD'UN AVRUPA MÜCADELESİ

Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord, Hollanda liginde başarılı bir grafik sergilese de Avrupa arenasında istikrarsız sonuçlar alıyor.

Eredivisie'de zirve mücadelesi veren Rotterdam ekibi, Avrupa Ligi'ne Braga ve Aston Villa karşısında aldığı gollü mağlubiyetlerle kötü bir başlangıç yaptı. Üstelik bu iki maçta da ağları sarsmayı başaramadı. Ancak son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Feyenoord, Panathinaikos'u De Kuip'te 3-1 mağlup ederek Avrupa'da yeniden moral kazandı.

Takım, hafta sonunda ligde FC Volendam'ı 3-1 yenerek Almanya'ya moralli geliyor. Bu galibiyet, bir önceki hafta PSV Eindhoven'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından yeniden güven tazelemelerini sağladı.

Van Persie yönetiminde hücum hattında üretkenliğini artıran Feyenoord, Stuttgart deplasmanında Avrupa'daki çıkışını sürdürmek istiyor.

