Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Freiburg, Utrecht'i ağılayacak. Namağlup bir şekilde yoluna devam eden Alman ekibi, güçlü rakibi karşısında da başarısını sürdürmeyi amaçlıyor. Henüz puanla tanışamayan Hollanda temsilcisi ise zorlu deplasmanda ilk puanlarını kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Freiburg-Utrecht maçı nasıl izlenir?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 15:24
Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

Freiburg-Utrecht maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Alman ekibi Freiburg, sahasında Hollanda temsilcisi Utrecht'i konuk edecek. Turnuvada namağlup şekilde yoluna devam eden Freiburg, taraftarı önünde kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan Utrecht, Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı. Hollanda ekibi, zorlu deplasmanda ilk puanlarını alarak moral bulmak istiyor. Peki, Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FREIBURG-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında oynanacak Freiburg-Utrecht maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

