Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Alman ekibi Freiburg, sahasında Hollanda temsilcisi Utrecht'i konuk edecek. Turnuvada namağlup şekilde yoluna devam eden Freiburg, taraftarı önünde kazanarak serisini sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan Utrecht, Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı. Hollanda ekibi, zorlu deplasmanda ilk puanlarını alarak moral bulmak istiyor. Peki, Freiburg-Utrecht maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

FREIBURG-UTRECHT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında oynanacak Freiburg-Utrecht maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.