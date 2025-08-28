CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, play-off rövanş maçlarıyla devam ediyor. Dynamo Kiev ile Maccabi Tel Avivkozlarını paylaşacak. Galip gelen takımın adını lig aşamasına yazdıracağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 09:13
Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Dynamo Kiev 'in deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dynamo Kiev: Neshcheret; Karavayev, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Voloshyn

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Asante, Stojic, Shlomo, Revivo; Davida, Peretz, Sissokho, Shahar, Jehezkel; Madmon

