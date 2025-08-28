Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, play-off rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Dynamo Kiev 'in deplasmanda Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup olmasının ardından iki takım da lige kalmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Dynamo Kiev - Maccabi Tel Aviv MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Dynamo Kiev: Neshcheret; Karavayev, Bilovar, Mykhavko, Dubinchak; Pikhalyonok, Mykhaylenko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Voloshyn

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Asante, Stojic, Shlomo, Revivo; Davida, Peretz, Sissokho, Shahar, Jehezkel; Madmon