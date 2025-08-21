Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

Slovan Bratislava-Young Boys maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele sahne alıyor. Slovan Bratislava ile Young Boys, iki ayaklı eşleşmenin ilk maçında kozlarını paylaşacak. Avrupa sahnesinde yoluna devam etmek isteyen iki ekip de hata yapmadan sahadan avantajlı bir skorla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Slovan Bratislava-Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SLOVAN BRATISLAVA-YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynanacak Slovan Bratislava-Young Boys maçı 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşmanın Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.