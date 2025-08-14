Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Maccabi Tel Aviv'in deplasmanda Hamrun Spartans'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Rohit Saggi'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Camara, Stojic, Asante; Jehezkel, Peretz, Sissokho, Shahar, Revivo; Patati; Turgeman

Hamrun Spartans: Bonello; Compri, Polito, Bjelicic, Camenzuli; Thoune, Cademovic, Ederson, Mbong; Coric; Koffi