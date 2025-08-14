CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Maccabi Tel Aviv ile Hamrun Spartans kozlarını paylaşacak. TSC Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 09:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı, 3. Eleme Turu rövanş maçıyla devam ediyor. İlk maçta Maccabi Tel Aviv'in deplasmanda Hamrun Spartans'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Hakem Rohit Saggi'nin düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Maccabi Tel Aviv - Hamrun Spartans MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Maccabi Tel Aviv: Mishpati; Camara, Stojic, Asante; Jehezkel, Peretz, Sissokho, Shahar, Revivo; Patati; Turgeman

Hamrun Spartans: Bonello; Compri, Polito, Bjelicic, Camenzuli; Thoune, Cademovic, Ederson, Mbong; Coric; Koffi

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'ın savunmacısı City'den!
DİĞER
UEFA Süper Kupa: PSG - Tottenham maçında zafer Fransızların oldu! PSG tarihinde bir ilki yaşadı...
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya...
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Karagümrük'ü ağırlayacak G.Saray Karagümrük'ü ağırlayacak 08:49
Noah - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? Noah - Lincoln Red Imps maçı hangi kanalda? 08:47
Wolfsberger AC - PAOK maçı hangi kanalda? Wolfsberger AC - PAOK maçı hangi kanalda? 08:44
Midtjylland - Fredrikstad maçı hangi kanalda? Midtjylland - Fredrikstad maçı hangi kanalda? 08:40
KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı hangi kanalda? KuPS Kuopio - Rigas Skola maçı hangi kanalda? 08:35
Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 Bugünkü maçlar 14 Ağustos Perşembe 2025 07:49
Daha Eski
Kupa penaltılarla PSG'nin! Kupa penaltılarla PSG'nin! 00:24
Başakşehir'e beraberlik yetti! Başakşehir'e beraberlik yetti! 00:24
Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi Trabzonspor'da sakatlık gelişmesi 00:24
G.Saray'ın planı suya düştü! G.Saray'ın planı suya düştü! 00:24
Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... Aziz Yıldırım: 2 kurabiye 1 çaya... 00:24
İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı İki yüzlü UEFA'dan Gazze pankartı 00:24