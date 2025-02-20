UEFA’da rövanş heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
KURALAR YARIN ÇEKİLECEK
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e giren Lazio, Athletic Bilbao, M. United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers'ın da dahil olacağı son 16 turunun kura çekimi, 21 Şubat Cuma günü (yarın) gerçekleştirilecek.