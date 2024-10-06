Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!
UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, kupayı kazanma ihtimalleri Football Meets Data tarafından açıklandı. İşte 3 büyüklerin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri... (BJK FB GS SPOR HABERİ)
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Siyah beyazlılar 36 takımlı ligde son sırada yer aldı.
Fenerbahçe ise 2 hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Sarı lacivertliler elde ettiği 4 puanla 13. sırada yer aldı.
Galatasaray ise 2 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'ne 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sarı kırmızılılar topladığı 4 puanla ligde 8. sırada konumlandı.
Öte yandan temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri de ortaya çıktı.
İşte Football Meets Data'ya göre temsilcilerimizin kupayı kazanma şansları...
Galatasaray: Yüzde 4
Fenerbahçe: Yüzde 3
Beşiktaş: Yüzde 0.1
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