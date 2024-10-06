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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde yarışan temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, kupayı kazanma ihtimalleri Football Meets Data tarafından açıklandı. İşte 3 büyüklerin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri... (BJK FB GS SPOR HABERİ)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 09:10
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil ediyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında şu ana kadar 2 hafta geride kaldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Beşiktaş, lig statüsüne iyi bir başlangıç yapamadı ve çıktığı 2 mücadeleden yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Siyah beyazlılar 36 takımlı ligde son sırada yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Fenerbahçe ise 2 hafta sonunda 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Sarı lacivertliler elde ettiği 4 puanla 13. sırada yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Galatasaray ise 2 haftası geride kalan UEFA Avrupa Ligi'ne 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Sarı kırmızılılar topladığı 4 puanla ligde 8. sırada konumlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Öte yandan temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri de ortaya çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

İşte Football Meets Data'ya göre temsilcilerimizin kupayı kazanma şansları...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Galatasaray: Yüzde 4

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!

Fenerbahçe: Yüzde 3

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