Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, ilk hafta maçında perşembe günü PAOK'u konuk edecek. Ligde 6'da 6 ile yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Avrupa serüvenine de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'ü büyük ölçüde belirlerken, yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'ın PAOK maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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OKAN BURUK GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.
GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ
Galatasaray'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, takımın gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda dörder gol atan Michy Batshuayi ile Barış Alper Yılmaz ve üç kez fileleri havalandıran Dries Mertens, sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol oynuyor.
SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI
Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.
AVRUPA'DAKİ SON 3 MAÇINI KAYBETTİ
Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.
PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU
Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.
PAOK'UN BAŞINDA TANIDIK İSİM
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor. 2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı. PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, PAOK karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adamın yıldız futbolcular Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i yedekte başlatmayı planladığı iddia edildi. Sakatlığını atlatan Icardi'nin ikinci yarıda süre alacağı ve Michy Batshuayi'nin ilk 11'de başlayacağı öne sürüldü. Buruk'un ayrıca sağ bekte Elias Jelert'e orta sahada ise Kerem Demirbay'a görev vereceği aktarıldı.
İşte Galatasaray'ın PAOK maçı muhtemel 11'i...
GÜNAY
JELERT
DAVINSON
ABDÜLKERİM
JAKOBS
TORREIRA
KEREM
BARIŞ ALPER
YUNUS
MERTENS
BATSHUAYI
DİĞER