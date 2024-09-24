Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

AVRUPA'DAKİ SON 3 MAÇINI KAYBETTİ Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.

PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.