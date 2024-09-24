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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, ilk hafta maçında perşembe günü PAOK'u konuk edecek. Ligde 6'da 6 ile yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, Avrupa serüvenine de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'ü büyük ölçüde belirlerken, yıldız golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte Galatasaray'ın PAOK maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 10:44
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Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında perşembe günü Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek. RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Fernando Muslera, Hakim Ziyech ve Roland Sallai, PAOK maçında forma giyemeyecek. Young Boys'a 1-0 yenildikleri karşılaşmada rakip takımın attığı golün ardından Alan Virginius'a çelme takarak kırmızı kartla oyun dışında kalan Fernando Muslera, UEFA'dan 3 maç ceza aldığı için müsabakanın kadrosunda yer almayacak. Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech ise maçta forma giyemeyecek. Transferin son günü Almanya ekibi Freiburg'dan Galatasaray'a transfer Roland Sallai ise sarı-kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yer almadığı için karşılaşmada oynamayacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

OKAN BURUK GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının bitmesinin ardından PAOK karşılaşmasında yedek kulübesindeki yerini alacak. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği Sparta Prag maçı sonrası yaşananlardan dolayı UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç cezaya çarptırılan Okan Buruk, Young Boys karşılaşmalarının ardından PAOK maçında kulübedeki yerini alacak.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ

Galatasaray'da Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, takımın gol yükünü çekiyor. Tüm kulvarlarda dörder gol atan Michy Batshuayi ile Barış Alper Yılmaz ve üç kez fileleri havalandıran Dries Mertens, sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol oynuyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

SÜPER LİG'DE 6'DA 6 YAPTI

Trendyol Süper Lig'deki 6 maçını da kazanarak sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, puan tablosunda birinci sırada yer alıyor. Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Gaziantep FK ile Fenerbahçe'yi 3-1, Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden "Cimbom", 18 puanla Süper Lig'de lider konumda bulunuyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

AVRUPA'DAKİ SON 3 MAÇINI KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa'da çıktığı son 3 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Çekya ekibi Sparta Prag'a 4-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu sezon başında da UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 ve 3-2'lik skorlarla mağlup oldu.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

PAOK GEÇEN SEZON LİGDE ŞAMPİYON OLDU

Sarı-kırmızılıların rakibi PAOK, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Ligde, geçen sezonun ilk 26 haftasını 60 puanla lider bitiren PAOK, play-off'ların son haftasında da Aris'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek 80 puana ulaştı ve sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon da ligdeki ilk 5 karşılaşmasında 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan PAOK, şu anda ligde 13 puanla birinci sırada bulunuyor.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

PAOK'UN BAŞINDA TANIDIK İSİM

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu, şu anda PAOK'un teknik direktörlüğünü yapıyor. 2021-2022 sezonundan beri PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, daha öncesinde Al-Hilal, Skoda Xanthi, Petrolul, El-Jaish, Rapid Bükreş, Romanya Milli Takımı ve Brasov'da görev almıştı. PAOK'ta daha önce 2017-2019 yılları arasında da çalışan Razvan Lucescu, ikişer kez Yunanistan Süper Ligi ve Yunanistan Kupası'nı kazandı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, PAOK karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. Tecrübeli teknik adamın yıldız futbolcular Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i yedekte başlatmayı planladığı iddia edildi. Sakatlığını atlatan Icardi'nin ikinci yarıda süre alacağı ve Michy Batshuayi'nin ilk 11'de başlayacağı öne sürüldü. Buruk'un ayrıca sağ bekte Elias Jelert'e orta sahada ise Kerem Demirbay'a görev vereceği aktarıldı.

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın PAOK maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

GÜNAY

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

JELERT

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

DAVINSON

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

JAKOBS

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

KEREM

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

BARIŞ ALPER

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

YUNUS

Okan Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i

MERTENS

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