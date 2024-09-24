  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte o isimler... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe haberleri (BJK FB spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 11:28 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 11:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

BEŞİKTAŞ'A İNGİLİZ HAKEM

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Johan Cruijff Arena'da Hollanda temsilcisi Ajax ile mücadele edecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Tim Robinson olacak.

Beşiktaş - Ajax maçında VAR koltuğunda Stuart Attwell, AVAR'da da Peter Bankes oturacak.

FENERBAHÇE'YE FRANSIZ HAKEM

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe'nin evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadyumu'nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy oturacak. Dechepy'e AVAR olarak Romain Lissorgue eşlik edecek.

Türk Telekom
Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın PAOK maçı 11'i
DİĞER
İpek Açar ile Alper Kömürcü çiftinden oğulları minik Ömer ile kalpleri ısıtan aile pozu! Ömer'i gören "tıpkı babası" diyor...
Gözler Başkan Erdoğan'ın konuşmasında... 14'üncü kez BM'ye seslenecek: Gündem Gazze!
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu...
Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dış basından Kerem'e methiye! Dış basından Kerem'e methiye! 11:06
Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın PAOK maçı 11'i Buruk'tan flaş Icardi ve Osimhen kararı! İşte G.Saray'ın PAOK maçı 11'i 10:44
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı! 10:01
Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! Beşiktaş'ta Rafa Silva seferberliği! 09:19
"Performansı istenilen seviyede değildi!" "Performansı istenilen seviyede değildi!" 09:07
Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor Mourinho'dan dev neşter! İlk 11'den 5 isim değişiyor 08:53
Daha Eski
Bugün kimin maçı var? 24 Eylül Salı Bugün kimin maçı var? 24 Eylül Salı 08:43
Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... Dev derbi sonrasında G.Saray'dan flaş karar! 5 futbolcu... 00:15
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:15
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Tam anlamıyla skandal" Trabzonspor'dan hakem tepkisi! "Tam anlamıyla skandal" 00:13
Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız! Şenol Güneş: Üzgünüz ama çalışacağız! 00:13
Portekiz'de Türk gecesi! 2 asist 1 gol Portekiz'de Türk gecesi! 2 asist 1 gol 00:13