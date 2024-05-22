Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE | Avrupa Ligi final maçı

Atalanta - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE | Avrupa Ligi final maçı

UEFA Avrupa Ligi final maçında Atalanta ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşıyor. İrlanda Dublin'de bulunan Aviva Stadyumu'nda oynanan maçta Istvan Kovacs düdük çalıyor. Atalanta - Bayer Leverkusen maçını canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 21:56 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 22:31
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Atalanta - Bayer Leverkusen maçı CANLI İZLE | Avrupa Ligi final maçı

UEFA Avrupa Ligi'nde son gelindi. Turnuvada final heyecanı yaşanıyor. Kupaya uzanmak için yarı finalde Roma'yı eleyen Bayer Leverkusen ve Marsilya'yı eleyen Atalanta karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı izleme linki haberimizde...

ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI İLK 11'LER

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Scamacca

Leverkusen: Kovar; Tapsoba, Tah, Stanisic; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Grimaldo; Adli

AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN? ATALANTA - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22.00'da başlayan Atalanta - Bayer Leverkusen maçını TV 8,5 ve Exxen'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇINI CANLI İZLE

UEFA AVRUPA LİGİ'Nİ ALAN NE KADAR KAZANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve adını finale yazdıran ekipler, final turunda en az 4.6 Milyon Euro kazanacak. Kazanan ekip 4 Milyon Euro ödül daha elde edecek. Atalanta ve Bayer Leverkusen, son 16 turunda 1.2 milyon euro, çeyrek finalde 1,8, yarı finalde 2,8 milyon euro ödül kazandı.

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