Sturm Graz - Rakow maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Sturm Graz - Rakow maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sturm Graz ile Rakow kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - Rakow maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - RAKOW MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - Rakow maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.