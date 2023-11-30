Rangers - Aris Limassol maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Rangers - Aris Limassol maçını canlı takip etmek içni tıklayın.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Rangers ile Aris Limassol kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rangers - Aris Limassol maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RANGERS - ARIS LIMASSOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rangers - Aris Limassol maçı 29 Kasım Perşembe günü saat 23:00'te ve Exxen'de canlı yayınlanacak.