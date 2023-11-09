Haberler UEFA Avrupa Ligi Toulouse 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

Toulouse 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Toulouse ile Liverpool kozlarını paylaştı. Toulouse ev sahibi olduğu mücadeleden 3-2'lik skorla 3-2 galip ayrıldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 23:08
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Toulouse 3-2 Liverpool (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. hafta maçında Toulouse ile Liverpool kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Toulouse'a galibiyeti getiren golleri Aron Donnum, Thijs Dallinga ve Frank Magri kaydetti. Liverpool'un golleri ise Cristian Casseres (k.k) ve Diogo Jota'dan geldi.

Bu sonucun ardından Liverpool gruptaki ilk yenilgisini aldı ve 9 puanda kaldı. Toulouse ise 7 puana yükseldi.

Grubun 5. maçında Liverpool sahasında LASK Linz'i ağırlayacak. Toulouse ise Union SG'yi konuk edecek.

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