Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla 1-1 Roma | Penaltılar: 4-1 MAÇ SONUCU-ÖZET

Sevilla 1-1 Roma | Penaltılar: 4-1 MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Sevilla ile Roma, Budapeşte'de kozlarını paylaştı. Mücadelenin 120 dakikasında eşitlik bozulmadı ve maçı penaltılar sonucu Sevilla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 01:04 Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 01:19
Sevilla 1-1 Roma | Penaltılar: 4-1 MAÇ SONUCU-ÖZET

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalya ekibi Roma'yı penaltılarla mağlup eden İspanya temsilcisi Sevilla, turnuvadaki 7. şampiyonluğunu elde etti.

İspanyol teknik direktör Jose Luis Mendilibar yönetimindeki Sevilla, en başarılı takım unvanını elinde bulundurduğu turnuvada çıktığı 7. finalden de kupayla ayrıldı.

Daha önce 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, bu sene ise Roma engelini geçerek kupaya uzandı.

ROMA İKİNCİ KEZ FİNALDE YENİLDİ

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma, 1991'den sonra tarihinde ikinci kez UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadı.

İlk finalini bir diğer İtalya temsilcisi Inter'e kaybeden Roma, bu kez Sevilla'ya mağlup olarak kupanın bir adım uzağında kaldı.

MOURİNHO, İLK KEZ FİNALDE KAYBETTİ

Jose Mourinho, UEFA organizasyonlarında çıktığı 6. finalde ilk yenilgisini yaşadı.

Daha önce 2 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 5 finali de kazanan Mourinho, bu kez Avrupa Ligi finalinde Sevilla engeline takıldı.

Porto ile 2002-2003 ve Manchester United ile 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu gören Mourinho, 2003-2004 sezonunda Porto, 2009-2010 sezonunda ise Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

Tecrübeli teknik adam, Roma ile 2021-2022 sezonunda da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandı.

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