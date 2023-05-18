SEVILLA JUVNETUS MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Sevilla - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Sevilla - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Sevilla ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sevilla - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVILLA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Juventus maçı 18 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

SEVILLA - JUVENTUS MAÇINI CANLI İZLE

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