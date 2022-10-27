Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Freiburg - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Freiburg ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Freiburg - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Freiburg - Olympiakos maçı 27 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

FERIBURG - OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Freiburg: Flekken; Kubler, Lienhart, Schlotterbeck, Gunter; Eggestein, Keitel; Doan, Woo-yeong, Holer; Petersen

Olympiakos: Paschalakis; Pipa, Ntoi, Papastathopoulos, Reabciuk; Masouras, M'Vila, Hwang, Biel; Kamara, El Arabi