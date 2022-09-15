Midtjylland - Lazio: 5-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci hafta maçında Lazio, Midtjylland ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada soğuk bir duş yaşayan Lazio sahadan 5-1 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelede Midtjylland'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 30. dakikalarda Sory Kaba, 52. dakikada penaltıdan Evander, 67. dakikada Gustav Isaksen ve 72. dakikada Erik Sviatchenko attı. Lazio'nun tek golü 57. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'ten geldi.

Midtjylland'da Evander, 67. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Midtjylland, grupta 3 puana yükseldi. Lazio 3 puanda kaldı.

Bir sonraki UEFA Avrupa Ligi haftasında Midtjylland, sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Lazio, bu kez Sturm Graz deplasmanına gidecek.