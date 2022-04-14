Rangers - Braga 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rangers ile Braga, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ibrox'ta oynanan maçı 3-1 kazanan Rangers, toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve yarı finale yükseldi.

Maçın 2. dakikasında Tavernier'in golüyle Rangers öne geçti. 42'de Tormena kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 44'te Tavernier bu kez penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Rangers bir süre oyunu tutmayı başarsa da 83'te Carmo'nun golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti. Dakikalar 101'i gösterdiğinde Roofe'nin golü Rangers'a hayat verirken 105'te Braga'dan bu kez Iuri Medeiros kırmızı kart gördü ve Portekiz ekibi maçı 9 kişiyle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Rangers, Atalanta'yı eleyen Leipzig ile eşleşti.