Haberler UEFA Avrupa Ligi Rangers - Braga 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rangers - Braga 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final rövanşında Rangers sahasında Braga'yı konuk etti. Ev sahibi ekip ilk maçta 1-0 yenildiği rakibini evinde 2-1 mağlup ederek karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Rangers uzatma dakikalarında bulduğu golle mücadeleden 3-1 galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 00:41
Rangers - Braga 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rangers ile Braga, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Ibrox'ta oynanan maçı 3-1 kazanan Rangers, toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve yarı finale yükseldi.

Maçın 2. dakikasında Tavernier'in golüyle Rangers öne geçti. 42'de Tormena kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 44'te Tavernier bu kez penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıda Rangers bir süre oyunu tutmayı başarsa da 83'te Carmo'nun golüne engel olamadı ve maç uzatmalara gitti. Dakikalar 101'i gösterdiğinde Roofe'nin golü Rangers'a hayat verirken 105'te Braga'dan bu kez Iuri Medeiros kırmızı kart gördü ve Portekiz ekibi maçı 9 kişiyle tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Rangers, Atalanta'yı eleyen Leipzig ile eşleşti.

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