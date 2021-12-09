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Antwerp Olympiakos maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan gruplardaki son maçlarla devam ediyor. Belçika ekibi Royal Antwerp, Fenerbahçe'nin de yer aldığı D Grubu'nda ikinci sırada bulunan Olympiakos'u konuk ediyor. Antwerp Olympiakos maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2021 Perşembe 20:41
Antwerp Olympiakos maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki son maçlar oynanıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Belçika ekibi Royal Antwerp sahasında 9 puanlı grup ikincisi Olympiakos'u konuk ediyor.


📆ANTWERP-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺

Antwerp-Olympiakos maçı saat 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.

📝ANTWERP-OLYMPIAKOS MAÇI 11'LERİ

🔸Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Dwomoh, Gertens, Verstraete, Balikwisha, Benson, Eggestein

🔸Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Bouchalakis, Rony Lopes, Onyekuru, Soares

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