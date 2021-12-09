Antwerp Olympiakos maçı CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki son maçlar oynanıyor... Temsilcimiz Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Belçika ekibi Royal Antwerp sahasında 9 puanlı grup ikincisi Olympiakos'u konuk ediyor.
📆ANTWERP-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN? ⏰SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?📺
Antwerp-Olympiakos maçı saat 20.45'te başladı ve Exxen'den canlı yayınlanıyor.
📝ANTWERP-OLYMPIAKOS MAÇI 11'LERİ
🔸Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Dwomoh, Gertens, Verstraete, Balikwisha, Benson, Eggestein
🔸Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis, Cisse, Reabciuk, M'Vila, Camara, Bouchalakis, Rony Lopes, Onyekuru, Soares