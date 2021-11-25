Haberler UEFA Avrupa Ligi Leverkusen Celtic | CANLI

Leverkusen Celtic | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları oynanıyor. G grubu maçında Leverkusen sahasında Celtic'i konuk ediyor. 10 puanla lider konumda bulunan Leverkusen, kazanarak liderliğini devam ettirme peşinde. 6 puanda 3. sırada bulunan Celtic ise mutlak galibiyet peşinde. Leverkusen Celtic maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 20:45
Leverkusen Celtic | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Leverkusen - Celtic maçının canlı anlatımı haberimizde...

BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:45'te başlayan Bayer Leverkusen - Celtic maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.

LEVERKUSEN - CELTIC İLK 11'LER

Leverkusen: Hradecky, Tah, Odilon, Frimpong, Hincapie, Palacios, Andrich, Diaby, Wirtz, Paulinho, Adli.

Celtic: Hart, Carter, Welsh, Juranovic, Ralston, Bitton, Turnbull, McGregor, Filipe, Forrest, Furuhashi.

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