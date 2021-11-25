Leverkusen Celtic | CANLI

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. G grubu 5. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen ile Celtic kozlarını paylaşıyor. Leverkusen - Celtic maçının canlı anlatımı haberimizde...
BAYER LEVERKUSEN - CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:45'te başlayan Bayer Leverkusen - Celtic maçı EXXEN'den canlı yayınlanıyor.
LEVERKUSEN - CELTIC İLK 11'LER
Leverkusen: Hradecky, Tah, Odilon, Frimpong, Hincapie, Palacios, Andrich, Diaby, Wirtz, Paulinho, Adli.
Celtic: Hart, Carter, Welsh, Juranovic, Ralston, Bitton, Turnbull, McGregor, Filipe, Forrest, Furuhashi.