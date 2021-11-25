Haberler UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı mı? Fenerbahçe'nin rakipleri kimler olacak?

Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı mı? Fenerbahçe'nin rakipleri kimler olacak?

UEFA Avrupa Ligi 5. maçında Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada rakibine 1-0'lık skorla boyun eğdi. Grubun diğer maçında Royal Antwerp deplasmanda Frankfurt ile karşılaştı. Karşılaşma 2-2'lik skorla sonuçlandı. Bu mücadelelerin ardından Fenerbahçe'nin grubu 3., Antwerp'in de 4. tamamlaması garantilendi. Peki, Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı mı? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2021 Cuma 01:15
Fenerbahçe Konferans Ligi'ne gidecek mi? Fenerbahçe Avrupa defterini kapattı mı? Fenerbahçe'nin rakipleri kimler olacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında konuk olduğu Olmpiakos'a 1-0 mağlup oldu. Yunanistan'da beklenmedik bir mağlubiyet alan Kanarya, Avrupa Ligi'ne veda etti. Gruptaki diğer maçta Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ'NDE

Bu sonuçların ardından Fenerbahçe, üçüncü sırada yer aldı ve Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HANGİ TAKIMLAR OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde play-off oynamaya hak kazandı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde grubunu 2. sırada tamamlayan takımlarla karşılaşacak.

Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

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