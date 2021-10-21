Eintracht Frankfurt Olympiakos 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında Fenerbahçe'nin rakipleri Eintracht Frankfurt ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan Eintracht Frankfurt 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada Frankfurt, 26'da Borre'nin penaltısıyla öne geçerken Olympiakos da aynı şekilde 30'da El-Arabi'nin golüyle eşitliği sağladı. Frankfurt, ilk yarının son anlarında 45+3'te Toure'nin golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.



İkinci yarıya da etkili başlayan Alman ekibi, Kamada'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Olympiakos art arda 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanarak oyuna ortak olmaya çalıştı ancak Eintracht Frankfurt sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt 7 puana yükseldi ve Olympiakos'un üzerine çıkarak liderlik koltuğuna oturdu. Olympiakos ise 6 puanda kalarak ikinci sıraya yerleşti.



