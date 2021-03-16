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'in hocası maçı öncesi hapis cezası aldı!

Teknik Direktörü , ile oynayacakları maçı öncesi hakkında açılan dolandırıcılık davası kapsamında 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrası görevinden istifa eden teknik adam, suçluluk duygusu hissetmediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:21 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:28
Dinamo Zagreb'in hocası Zoran Mamic Tottenham maçı öncesi hapis cezası aldı!

'nde 18 Mart Perşembe günü oynanacak - maçı öncesi ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşandı. temsilcisinin teknik direktörü , dolandırıcılık davasında suçlu bulundu ve 4 yıl, 8 ay hapis cezası aldı.

, 2018 yılında yolsuzlukla suçlanan Mamic ve kardeşi Zdravko'nun cezalarını onadı.

Hapis cezasının ardından istifa eden Zoran Mamic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine getirildi.

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