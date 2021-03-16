Dinamo Zagreb'in hocası Zoran Mamic Tottenham maçı öncesi hapis cezası aldı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 18 Mart Perşembe günü oynanacak Dinamo Zagreb-Tottenham maçı öncesi ev sahibi ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Hırvat temsilcisinin teknik direktörü Zoran Mamic, dolandırıcılık davasında suçlu bulundu ve 4 yıl, 8 ay hapis cezası aldı.

Hırvatistan Yüksek Mahkemesi, 2018 yılında yolsuzlukla suçlanan Mamic ve kardeşi Zdravko'nun cezalarını onadı.

Hapis cezasının ardından istifa eden Zoran Mamic, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suçluluk duygusu hissetmiyorum. Mahkeme kararı açıklandığında istifa edeceğimi daha önce söylemiştim. Kulübe başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Tottenham ile karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'de takımın başına Zoran Mamic yerine Damir Krznar getirildi.