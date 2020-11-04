UEFA Şampiyonlar Ligi | Demba Ba Manchester United'ı yine boş geçmedi | Başakşehir Manchester United

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmanın 12. dakikasında temsilcimiz Demba Ba'nın golü ile 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR TARİHİNE GEÇTİ

Yıldız futbolcu attığı bu golle Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü atmış oldu.

Bu gol ayrıca Demba Ba'nın 3. farklı takım formasıyla Manchester United ağlarına attığı gol olarak da kayıtlara geçti.