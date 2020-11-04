Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi | Demba Ba Manchester United'ı yine boş geçmedi | Başakşehir Manchester United

| 'ı yine boş geçmedi | Başakşehir Manchester United

3. hafta maçında sahasında İngiliz ekibi Manchster United ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 12. dakikasında temsilcimiz ile öne geçti. Yıldız futbolcu 3 farklı takım formasıyla 'a gol atmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:39 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020 Çarşamba 21:40
UEFA Şampiyonlar Ligi | Demba Ba Manchester United'ı yine boş geçmedi | Başakşehir Manchester United

'nde sahasında ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmanın 12. dakikasında temsilcimiz 'nın golü ile 1-0 öne geçti.

BAŞAKŞEHİR TARİHİNE GEÇTİ

Yıldız futbolcu attığı bu golle Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk golünü atmış oldu.

Bu gol ayrıca Demba Ba'nın 3. farklı takım formasıyla Manchester United ağlarına attığı gol olarak da kayıtlara geçti.

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