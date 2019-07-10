Jeunesse Esch ile Tobol yenişemedi!
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında Kazakistan ekibi Tobol, Lüksemburg temsilcisi Jeunesse Esch ile golsüz berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında Kazakistan ekibi Tobol, Lüksemburg temsilcisi Jeunesse Esch ile golsüz berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağında bir karşılaşma oynandı.
Lüksemburg'un La Frontiere kentindeki Esch-sur-Alzette Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki ekibin çabaları da skor tabelasını değiştiremedi.
- 10.07.2019
- Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!
- Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler
- Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
- Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Jeunesse Esch ile Tobol yenişemedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.