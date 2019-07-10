Jeunesse Esch ile Tobol yenişemedi! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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ile yenişemedi!

Jeunesse Esch ile Tobol yenişemedi!

1. ekibi , temsilcisi ile golsüz berabere kaldı.

1. ekibi , temsilcisi ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağında bir karşılaşma oynandı.

Lüksemburg'un La Frontiere kentindeki Esch-sur-Alzette Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki ekibin çabaları da skor tabelasını değiştiremedi.

  1. 10.07.2019
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