Jeunesse Esch ile Tobol yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk ayağında Kazakistan ekibi Tobol, Lüksemburg temsilcisi Jeunesse Esch ile golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağında bir karşılaşma oynandı.

Lüksemburg'un La Frontiere kentindeki Esch-sur-Alzette Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki ekibin çabaları da skor tabelasını değiştiremedi.