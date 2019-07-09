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09 Temmuz 2019, Salı
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1. ön eleme turu ilk maçları oynandı

UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk maçları oynandı

1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.

1. ön eleme tur ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın ve Perşembe günü 43 maçla tamamlanacak.

Bu maçların rövanşları, 16-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Saint Joseph's (Cebelitarık)-Rangers (İskoçya): 0-4

Gzira (Malta)- (Hırvatistan): 0-2

CSKA Sofya ()-Titograd (Karadağ): 4-0

  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 23:19
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