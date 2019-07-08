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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi heyecanı başlıyor

Turnuvanın 1. ilk maçları, yarın, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak. 'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.

Turnuvanın 1. ilk maçları, yarın, Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak.

'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 43 müsabaka yapılacak.

'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Rigas () eşleşmesinin ilk karşılaşması, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.

94 takımın mücadele ettiği turu geçenler, 16-17-18 Temmuz tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

  1. 08.07.2019
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