Arda Güler zirvede

Real Madrid'de yeni hocası Xabi Alonso yönetiminde geçen sezona göre daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ajansspor'un haberine göre; ikinci haftası geride kalan La Liga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oturdu.
İlk 11'de başladığı Osasuna ve Oviedo maçlarında 10 kilit pas atan 20 yaşındaki genç yıldızımız, bu istatistikte zirvenin sahibi oldu. Arda Güler'i attığı 9 kilit pasla Sevilla'dan Lukebakio takip ediyor. Arda Güler, 3-0 kazandıkları Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye ilk golün asistini de yaptı.