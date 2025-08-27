Arda Güler zirvede

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Real Madrid'de yeni hocası Xabi Alonso yönetiminde geçen sezona göre daha fazla forma şansı bulan Arda Güler, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ajansspor'un haberine göre; ikinci haftası geride kalan La Liga'da gösterdiği performansla Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oturdu.

İlk 11'de başladığı Osasuna ve Oviedo maçlarında 10 kilit pas atan 20 yaşındaki genç yıldızımız, bu istatistikte zirvenin sahibi oldu. Arda Güler'i attığı 9 kilit pasla Sevilla'dan Lukebakio takip ediyor. Arda Güler, 3-0 kazandıkları Oviedo karşılaşmasında Kylian Mbappe'ye ilk golün asistini de yaptı.