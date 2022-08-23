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Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu İstanbul'da toplanacak!

Son dakika haberleri... Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu 25 Ağustos Perşembe günü toplantı yapacak. Toplantı, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:35
Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu İstanbul'da toplanacak!

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da toplanacak.

ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık edeceği yeni sezonun ilk toplantısı, Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.

ECA Yönetim Kurulu; Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain), Edwin van der Sar (Ajax), Oliver Kahn (Bayern Münih), Dan Friedkin (Roma), Aki Riihilahti (HJK Helsinki), Vinai Venkatesham (Arsenal), Daniel Levy (Tottenham Hotspur), Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) ve Ali Koç (Fenerbahçe) gibi Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin başkanlarından oluşuyor.

Yönetim kurulu toplantısında UEFA kurtarma fonu, uluslararası maç takvimi, UEFA-ECA ortak girişimi, ticari konular ve ECA ağı dahil olmak üzere paydaşlarla ilgili güncel gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca ECA'nın Ukrayna yardım fonu ve üye kulüplerin Ukraynalı mültecilere verdiği destek ele alınacak, 2021-22 mali hesaplarının ve 2022-23 bütçesinin onaylanması görüşülecek.

Öte yandan İstanbul, bu hafta 2022-23 sezonu UEFA kulüp müsabakaları grup aşaması kura çekimine de ev sahipliği yapacak.

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