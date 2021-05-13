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RB Borussia 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

finalinde RB ile Borussia kozlarını paylaştı. 'nda oynanan mücadeleyi 4-1 kazanan Dortmund, kupanın sahibi oldu. 'a galibiyeti getiren golleri Jadon (2) ve Erling (2) kaydetti. Leipzig'in tek golü 'dan geldi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:53 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 23:55
RB Leipzig Borussia Dortmund 1-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

finalinde Borussia ile Red Bull karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşmayı Dortmund 4-1 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Jadon 'nun golüyle öne geçen Dortmund, 28. dakikada ile farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son dakikalarına gelindiğinde 45+1'de Sancho bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0 yaptı, ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda Dortmund oyunu kontrol altında tutarak skoru korumayı başardı. Dakikalar 71'i gösterdiğinde Leipzig'in çabaları sonuç verdi ve ile fark ikiye indi. 87'de gol makinası Haaland bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu 4-1 olarak ilan etti. böylelikle 5. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.

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