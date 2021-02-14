Haberler Avrupa’dan Futbol Feyenoord Willem II 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Hollanda 22. hafta maçında  sahasında 'yi konuk etti. Mücadeleden 5-0 galip ayrılan ev sahibi ekip 3 puanın sahibi oldu. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri , ve milli futbolcumuz kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2021 Pazar 21:02
Feyenoord Willem II 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, karşısında 45+2. dakikada , 49. dakikada , 52. dakikada , 63. dakikada penaltıdan ve 83. dakikada milli futbolcu 'nün attığı gollerle 5-0 galip geldi.

Aralık 2020'de yaşadığı sakatlığın ardından ilk kez Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, yedekler arasında yer aldığı mücadeleye 67. dakikada dahil oldu. 'nde de rakip fileleri bir kez havalandıran Orkun, bu sezonki gol sayısını ikiye çıkardı.

Bu sonuçla 41 puana ulaşan Feyenoord, 'de lider 'ın 12 puan gerisinde 5. sırada yer aldı. Willem II ise 13 puanla 16. sırada kaldı.

SON DAKİKA