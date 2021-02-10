Haberler Avrupa’dan Futbol Atalanta Napoli 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Futbolda yarı finalinde , rövanş maçında 'yi 3-1 yendi. Atalanta, yarı final rövanş maçında Napoli'ye karşı elde ettiği üstünlükle finale yükselen taraf oldu. Atalanta, İtalya Kupası finalinde ile eşleşti. Juventus da dün Inter'i eleyerek finalist olmuştu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 01:16
Atalanta Napoli 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yarı final ilk maçında 'de 0-0 berabere kalan ve Napoli, Atalanta'nın ev sahipliğinde rövanş müsabakasında kozlarını paylaştı.

'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada ile 1-0 öne geçerken, 16. dakikada ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı, Atalanta'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Napoli, Meksikalı oyuncusu 'nun attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Ev sahibi takımda Pessina, 78. dakikada bir kez daha topu ağlara göndererek, skoru 3-1'e getirdi. Maçın kalan dakikaları Atalanta'nın kontrolünde geçti ve ev sahibi takım, Napoli'yi 3-1 yendi.

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