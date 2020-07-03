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03 Temmuz 2020, Cuma
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imzayı attı

Orkun Kökçü imzayı attı

'de birçok takımın listesine giren , altyapısından yetiştiği Feyenoord ile sözleşme yeniledi.

'de birçok takımın listesine giren , altyapısından yetiştiği Feyenoord ile sözleşme yeniledi. 19 yaşındaki orta saha, ekibine 5 yıllık imza attı. Hollanda'da doğan Orkun, bu ülkenin 19, 18 ve 17 yaş altı takımlarında oynarken, son olarak U21 'nın formasını giydi.
  1. 3.7.2020
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