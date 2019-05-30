Efes’te operasyon – Fotomaç – 30 Mayıs 2019
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Efes’te operasyon

Efes’te operasyon

Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçıran , gelecek yılın kadrosu için harekete geçti.

Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçıran , gelecek yılın kadrosu için harekete geçti. Lacivertbeyazlılar, NBA'de de forma giyen ve son olarak Alman ekibi 'te oynayan 2.03'lük Derrick Williams ile temasa geçti.

GÜREŞİN ACI GÜNÜ
GÜREŞTE yaşayan en eski olimpiyat şampiyonu Bayram Şit, hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Şit'in naaşı bugün Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazı sonrası defnedilecek. Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın kazanmıştı.

  1. 30.5.2019
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