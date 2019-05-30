Efes’te operasyon
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçıran Anadolu Efes, gelecek yılın kadrosu için harekete geçti.
Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu kaçıran Anadolu Efes, gelecek yılın kadrosu için harekete geçti. Lacivertbeyazlılar, NBA'de de forma giyen ve son olarak Alman ekibi Bayern Münih'te oynayan 2.03'lük Derrick Williams ile temasa geçti.
GÜREŞİN ACI GÜNÜ
GÜREŞTE yaşayan en eski olimpiyat şampiyonu Bayram Şit, hayatını kaybetti. 89 yaşındaki Şit'in naaşı bugün Ankara Mezarlığı'nda kılınacak öğle namazı sonrası defnedilecek. Şit, 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda altın kazanmıştı.
- 30.5.2019
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Emre’den İrfan’a: Fenerbahçe’ye gel
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İşte öle Volkan demireli takımda tutarsan sana yuhh emre
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Umut kalacak
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Nirvana Beşiktaşın 1. center forveti artık Güven Yalçındır . Ne Burak ne de C. Tosun 20 yaşında onun kadar iyiydiler . Burak seneye 15 maç çıkarır
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Galatasaray'da Selçuk İnan kararı! Ayrılık...
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karadeniz81 bide indirime gitmese bari
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