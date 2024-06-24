GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024? | 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?

Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 98.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2024 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. 98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluştu. Gazi Koşusu hakkında sorgulanan 'Gazi Koşusu ne zaman 2024? 98. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

2024 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Bu yıl 98.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2024 tarihi, 30 Haziran olarak belirlendi. 30 Haziran Pazar günü saat saat 17.15'te başlaması beklenen yarış A Spor ekranlarında da yer alacak.

98. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

Blue Sunset

Borrego

Cesur Ali

Countach

Dragon Flame

Festival Fever

Iron Sky

King Davut

Madras

Mr Baybars

Ride The Lighting

Severus Snape

Son Of Cooger

Tachyon

Tor Gold

Wolf Seyfo

Zizka

Bosetti

Giz

Look At The Star

Mangusta

Ohrid İncisi

Canotay

Collecter

98. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.