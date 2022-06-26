Özcan Yıldırım Secret Power ile 96. Gazi Koşusu'nu kazandı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nda büyük bir heyecan yaşandı. Atçılığımızın derbisi niteliğindeki önemli koşuda 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayları 2400 metre çim pistte mücadele verdi.

Dünya çapında milyarca insanı etkileyen corona virüsü salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu, bu yıl kapılarını yarışseverlere açtı.

Nefes kesen yarışta kazanan Secret Power isimli atla yarışan Özcan Yıldırım oldu.

7 YIL SONRA FARKLI BİR JOKEY KAZANDI!

96. Gazi Koşusu'nda 7 yıl aranın ardından bir ilk yaşandı. Secret Power isimli safkanla yarışı kazanan Özcan Yıldırım, Ahmet Çelik'in 7 yıllık serisine son verdi.

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?

2400 metre çim pistte gerçekleşen Gazi Koşusu'nun ödülü 2022 yılı için 2 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

96. Gazi Koşusu'nda ikinciye 1.000.000 TL, üçüncüye 500.000 TL, dördüncüye 250.000 TL ve beşinciye ise 125.000 TL ikramiye dağıtılacak. Koşuyu kazanan atın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 3.859.700 TL'lik bir ikramiye kazanmış oldu.

At sahibi aynı zamanda tayın yetiştiricisiyse bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 4.578.450 TL'ye ulaşacak.