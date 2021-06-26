Gazi koşusu ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Hangi atlar yarışacak? Gazi koşusu nerede yapılacak? Ödül ne kadar? | 95. GAZİ KOŞUSU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. 95. kez yapılacak yarış büyük heyecana sahne olacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu'nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.

GAZİ KOŞUSU KAÇ METRE KOŞULACAK?

22 safkan İngiliz atının katılacağı yarış 2400 metre çim pist mesafe üzerinden yapılıyor.

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gazi koşusu 26 Haziran Cumartesi günü saat 17.15'te koşulacak. Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra A Spor, Kanal D, NTV, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.

GAZİ KOŞUSU NEREDE YAPILACAK?

95. Gazi koşusu 26 Haziran Cumartesi günü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

ANADOLU ASLANI

BRAVE GLADIATOR

BURGAS

FIERO MIO

GIANT DREAM

GÜLÜM OSMAN

JUST UNIQUE

KAFKASBEYİ

KING JACKSON

MALKOÇHAN

MAMBA FOREVER

MEGALOMAN

OVERLORD

REAL RUNNER

RED LUCK

RUNNER OF DARKNESS

SKYLINE

STRONG LEGS

TURGUTLU EFESİ

VILLAGER SONG

İLLÜZYON

BREAK THE CHAİN

GAZİ KOŞUSUNUN ÖDÜLÜ NE KADAR?

Gazi Koşusu'nun birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin TL. ikinci 840 bin, üçüncü 420 bin, dördüncü 210 bin TL, beşinci olacak safkan da 105.00 TL. ikramiye alacak. Gazi Koşusu'nu birinci bitiren safkan, sahibine yetiştiricilik primi ve kaydiye ücretleriyle birlikte 3 milyon 134 bin TL. kazandıracak. Gazi Kupası'nı geçen yıl jokey Ahmet Çelik kazanmıştı.

ANAFARTALAR KOŞUSU SAAT KAÇTA?

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının önemli koşularından biri olan Anafartalar Koşusu sentetik pistte 2000 metre mesafede saat 16.30'da koşulacak. Birincilik ikramiyesi 480.000 TL. olan koşuda toplam 18 safkan start alacak.

GAZİ KOŞUSUNUN TARİHÇESİ NEDİR?

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.